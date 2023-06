5 romans pour décrocher pendant les vacances

Rive-Sud (Québec), 1850. La femme du notaire a quatre filles en âge de devenir des épouses. Pour les aider à dénicher un prétendant, madame Hart organisera six réceptions où elle fera défiler le gratin de la région. Dans cette comédie de mœurs, les pépins s’accumulent et on prend plaisir à voir comment chacune des jeunes femmes réagit devant la pression sociale du mariage. Ceux qui aiment la prose de Jane Austen plongeront avec joie dans ce roman où les personnages sont finement découpés dans le tissu social de l’époque. Diane Lacombe, appréciée pour ses romans historiques riches, signe ici son dernier livre, puisqu’elle est décédée récemment.

(Québec Amérique, 276 p.)