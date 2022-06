5 romans qui vous feront voyager

Dans un bled perdu du Québec, Louise, Marco et Laurence, un trio aussi inséparable qu’improbable, font les quatre cents coups. À la fin de l’adolescence, le groupe se disloque, des gens disparaissent, des vies se refont. Lorsque Louise revient dans le coin, des années plus tard, elle y croise le frère et la sœur de Laurence, installés dans un hôtel abandonné. Son retour permettra-t-il de déterrer les secrets du passé et de panser les anciennes blessures toujours vives ? Un roman choral au texte riche en poésie, même dans ses recoins les plus sombres. (Boréal, 320 p.)