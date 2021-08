6 livres pour étirer l’été

Au tournant du XIXe siècle, Charles, un jeune typographe, travaille auprès de Wilfrid Laurier au journal L’Union nationale. Bond de géant dans le temps, vers aujourd’hui, où Édouard, un traducteur désabusé du mouvement séparatiste, fait une découverte historique concernant le Patriote Louis-Joseph Papineau et Alexis de Tocqueville, un philosophe politique français. Alors qu’on suit la quête d’Édouard, on en apprend aussi sur le quotidien de Charles, les deux époques alternant habilement dans le roman. Une lecture costaude qui aborde des enjeux politiques québécois d’hier et d’aujourd’hui. (Québec Amérique, 444 p.)