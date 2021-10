6 suggestions littéraires pour accueillir l’automne

Campé dans le quartier ouvrier de Saint-Sauveur, à Québec, ce roman a une douceur qui réchauffe le cœur. Alors que des inondations, des séismes et même une pluie de grenouilles s’abattent sur le secteur, on y découvre aussi de curieuses amitiés, de farouches conflits et de grandioses histoires d’amour. Ce livre très court déborde de petites ruelles narratives où l’on croise des personnages attachants, dont King Kong, un chien qui s’enflamme littéralement. Au fil du roman, on a même droit à quelques chroniques intitulées « La pie de Saint-Sauveur », qui décrivent la faune — humaine et aviaire ! — du quartier avec brio. (Alto, 162 p.)