6 suggestions littéraires pour chasser la grisaille

Patricia est journaliste scientifique. Quand sa fille, résidente en médecine, survit à l’effondrement d’un viaduc qui fait de nombreuses victimes, elle tente en vain de donner un sens à cette catastrophe. Puis, la vie continue : les familles se font et se défont, et le quotidien est marqué par de petits et grands changements. Au départ, l’écriture de l’autrice se contente de raconter, puis elle devient moins narrative, plus près du ressenti, un peu comme si Patricia laissait son coeur parler… Une lecture agréable et lumineuse. (XYZ, 192 p.)