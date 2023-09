7 nouvelles séries à dévorer cet automne

Où la voir ? TVA+ (gratuit)

En vedette : Céline Bonnier (les séries Une affaire criminelle et Unité 9), Marie-Joanne Boucher (les séries District 31 et Le bonheur), Noémie O’Farrell (les séries Contre-offre et Un lien familial), Stéphane Gagnon (les séries Motel Paradis et L’Académie) et plusieurs autres

Si vous aimez les récits teintés de mystère et de magie, la nouvelle série Sorcières est faite pour vous. Les trois actrices principales en ont développé l’idée avec un des coscénaristes, Germain Larochelle. Elles y interprètent des sœurs qui reviennent dans le village de leur jeunesse, 30 ans après l’avoir quitté, parce qu’un bébé a été découvert au pied des chutes d’eau locales. Les cinéastes Myriam Verreault (Kuessipan) et Ian Lagarde (All You Can Eat Bouddha) se partagent la réalisation des 26 épisodes de cette intrigue ayant pour cadre une secte.