7 nouvelles séries à voir en novembre 2022

Où la voir ? Disney+ (abonnement requis)

En vedette : Warwick Davis (Star Wars : L’ascension de Skywalker, Jack le chasseur de géants), Erin Kellyman (Le chevalier vert, la série Le Faucon et le Soldat de l’Hiver), Amar Chadha-Patel (la série The Third Day, Doom : Annihilation), Rosabell Laurenti Sellers (la série Le trône de fer, La dénonciation) et plusieurs autres

De nombreux enfants ayant grandi dans les années 1980 se souviennent du film fantastique Willow, réalisé par Ron Howard avec les personnages créés par George Lucas. Cette toute nouvelle série poursuit les aventures du sorcier de petite taille, toujours interprété par Warwick Davis, et de ses camarades. Nous nous retrouvons plusieurs années après l’intrigue du film, dans ce monde truffé de monstres et de fées où le plus courageux des sorciers doit affronter à nouveau ses plus grandes peurs.