7 séries pour traverser l’hiver bien au chaud

Où la voir ? Apple TV+ (abonnement requis)

En vedette : Adam Scott (les séries Big Little Lies et Ghosted),Patricia Arquette (Nos vies après eux, Jeunesse), John Turturro (The Jesus Rolls, la série The Plot Against America) et Christopher Walken (la série The Outlaws, Voyage au bout de l’enfer) et plusieurs autres

Dans la série d’anticipation Severance, la vie professionnelle et la vie personnelle sont neurologiquement séparées, l’une n’ayant aucun souvenir de l’autre. C’est le réalisateur et comédien Ben Stiller qui se trouve derrière la caméra pour les neuf épisodes témoignant de la « rupture » entre ces deux aspects importants de notre existence. Évidemment, rien ne fonctionnera comme prévu, sûrement pour notre plus grand bonheur de spectateur.