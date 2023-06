7 séries québécoises à rattraper les jours de pluie

Où le voir ? Club illico (abonnement requis)

En vedette : Mylène Mackay (les séries Avant le crash et Sans rendez-vous), Théodore Pellerin (les séries Pour toi Flora et On Becoming a God in Central Florida), Richardson Zéphir (les séries La Maison-Bleue et C’est comme ça que je t’aime), Anne-Marie Cadieux (les séries La Maison-Bleue et Hubert et Fanny) et plusieurs autres

Cette série anthologique signée Patrick Senécal — le populaire auteur des romans Les sept jours du talion et Sur le seuil — fait un peu penser à Alfred Hitchcock présente. Aidé de l’habile réalisateur Stéphane Lapointe (Faits divers), l’écrivain a fouillé dans nos peurs les plus primaires pour créer de courtes histoires où la tension psychologique prime l’horreur.