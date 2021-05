7 séries qui font jaser, à voir maintenant

En vedette : Pascale Bussières (Impetus, la série District 31), Vincent Leclerc (La chute de l’empire américain, la série Les pays d’en haut), Sophie Lorain (C’est le cœur qui meurt en dernier, la série Les invisibles) et plusieurs autres

Le titre très accrocheur d’une des célèbres chansons de Daniel Bélanger donne le ton de cette série qui prend la forme d’un thriller psychologique. Encore une fois, les prolifiques Sophie Lorain et Alexis Durand-Brault sont aux commandes, comme scénaristes et producteurs. On y voit aussi Lorain dans un rôle clé, et Durand-Brault a assuré la réalisation. Ils s’intéressent ici à des professionnels qui collaborent avec la police, soit une travailleuse sociale (Lorain) et une psychiatre (Pascale Bussières). Le rythme haletant et la riche distribution de Sortez-moi de moi vous feront vite oublier que vous êtes sur votre divan.