8 films et séries pour décrocher dans le temps des Fêtes

Séries

Lutins

Où le voir ? Netflix (abonnement requis)

En vedette : Sonja Steen, Ann Eleonora Jørgensen (la série Au nom du père, Italian for Beginners), Lila Nobel et plusieurs autres

Le folklore scandinave est truffé de personnages mythiques, dont des elfes de très petite taille. La fascination pour ces créatures perdure depuis des siècles, et cette série danoise de six courts épisodes en est une excellente preuve. Sur l’île d’Orø, au Danemark, une famille va passer la période des Fêtes dans un chalet isolé. La cadette du clan sera un peu trop curieuse et entraînera ses proches, et bien malgré eux les insulaires, dans une course à leur survie. Cette série confirme qu’il faut toujours avoir un œil sur la visite qui s’impose.

Sasquatch

Où le voir ? Crave (abonnement requis)

Ce documentaire en trois épisodes possède la plus intrigante des prémisses : la mort mystérieuse d’un trio de travailleurs mexicains, déchiquetés par un soi-disant monstre qui rôde dans une zone forestière de Californie connue pour sa production de cannabis. Et si c’était l’œuvre du célèbre Bigfoot, ce géant poilu filmé à son insu en 1967 ? Le journaliste David Holthouse tente de résoudre ce triple meurtre qui hante la population locale depuis plus de 25 ans. Une autre bonne raison de rester à l’intérieur, dans le confort et la sécurité de votre domicile.

À lire aussi 7 séries aux univers variés et un webdocumentaire gratuit

Schmigadoon !

Où le voir ? Apple TV+ (abonnement requis)

En vedette : Cecily Strong (la série Saturday Night Live, SOS Fantômes), Keegan-Michael Key (The Prom, Le Roi Lion), Alan Cumming (Soirée d’anniversaire, L’œil de feu), Jane Krakowski (les séries 30 Rock et Ally McBeal) et plusieurs autres

Le couple que forment Josh et Melissa ne va pas très bien. Pour essayer de se rapprocher, ils partent en randonnée, mais ils aboutissent dans un village qui est une perpétuelle comédie musicale. Bienvenue à Schmigadoon !, une désopilante série de six épisodes dans laquelle ces amoureux tentent de trouver le moyen de s’échapper de ce monde trop enchanteur. Avec de nombreux clins d’œil aux œuvres marquantes de ce genre cinématographique, Schmigadoon ! relève le défi de nous raconter en chantant et en dansant les difficultés et les bonheurs de l’amour. Coup de cœur assuré !

Ted Lasso (2 saisons)

Où le voir ? Apple TV+ (abonnement requis)

En vedette : Jason Sudeikis (Colossal, Nous sommes les Miller), Brendan Hunt (les séries Bless This Mess et Key and Peele), Hannah Waddingham (les séries Sex Education et Game of Thrones), Juno Temple (Palmer, Maléfique : Maîtresse du mal) et plusieurs autres

Vous ne connaissez pas encore Ted Lasso, cet entraîneur de football américain qui se retrouve à diriger un club de soccer britannique ? Quel bonheur vous aurez à découvrir cette série bienveillante, pleine d’humour et d’esprit. Qui deviendra votre personnage préféré : le ténébreux Roy Kent, la pétillante Keeley ou le toujours juste Coach Beard ? Lauréate de sept prix Emmy cet automne, la série Ted Lasso possède vraiment tout pour plaire aux 7 à 97 ans. Oubliez le hockey du Canadien, vous aurez beaucoup plus de plaisir à suivre l’AFC Richmond de Londres.

Films

Le sommet des dieux

Où le voir ? Netflix (abonnement requis)

Ce film d’animation français, adaptation du manga japonais homonyme de Jirō Taniguchi, lui-même tiré du roman de Baku Yumemakura, est une pure merveille visuelle. Vous serez complètement absorbé par l’immensité des plus hautes montagnes du monde, dont l’Everest. Le réalisateur Patrick Imbert rend justice aux œuvres originales, nous plongeant dans cette quête d’un journaliste japonais sur les traces d’un alpiniste mythique. Bénéficiant d’une riche conception sonore, Le sommet des dieux nous garde captifs de cet univers à la fois fascinant et vertigineux.

Salé, sucré

Où le voir ? iTunes Store

En vedette : Sihung Lung (Tigre et dragon, Garçon d’honneur), Kuei-Mei Yang (Les chiens errants, Le trou) et Sylvia Chang (Un grand voyage vers la nuit, Le violon rouge)

Avant de faire le saut aux États-Unis, où il allait réaliser entre autres Souvenirs de Brokeback Mountain et L’histoire de Pi, le cinéaste taïwanais Ang Lee a concocté un savoureux drame familial intitulé Salé, sucré. Nous y suivons un grand chef cuisinier veuf qui prépare de somptueux repas traditionnels à ses trois filles qui habitent avec lui. Ang Lee s’intéresse autant à ce qui se passe aux fourneaux que dans les cœurs de ses protagonistes. Ce film vous donnera le goût d’apprêter de bons petits plats en famille et d’inviter quelques amis pour les déguster.

À lire aussi 8 films pour retrouver l’ambiance des réunions familiales

Les chasseurs de truffes

Où le voir ? Crave (abonnement requis), iTunes Store, YouTube

Dans une forêt du nord de l’Italie se cache la précieuse truffe blanche d’Alba, ingrédient très convoité par de grands restaurateurs. Dans cet attachant documentaire, les cinéastes américains Michael Dweck et Gregory Kershaw brossent le portrait de vieux chasseurs et de leurs chiens. Nous y découvrons aussi les coulisses de ce lucratif marché, l’écart entre les porteurs de cette fragile tradition et les riches clients qui se procurent ce produit de luxe. Très drôle, plein de sagesse, ce magnifique long métrage prouve que nos aînés sont des trésors dont nous devons prendre soin.

Virée culinaire (The Trip)

Où le voir ? Crave (abonnement requis), iTunes Store, Google Play, YouTube

En vedette : Steve Coogan (Greed, Une nuit au musée) et Rob Brydon (Holmes et Watson, 24 Hour Party People)

Dans ce premier film d’une série de quatre, les comédiens Steve Coogan et Rob Brydon interprètent des versions fictives d’eux-mêmes, qui partent faire une tournée d’excellents restaurants du nord de l’Angleterre. Entre deux imitations d’acteurs célèbres ou débats amicaux, ils se délectent aux meilleures tables de leur pays. Le réalisateur Michael Winterbottom est également aux commandes des volets suivants tournés en Italie, en Espagne et en Grèce. La gastronomie n’a jamais été aussi hilarante.