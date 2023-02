8 longs métrages à voir en attendant le printemps

Date de sortie : vendredi 3 mars

En vedette : Pascale Bussières (Bootlegger, Impetus), Christine Beaulieu (23 décembre, Norbourg), Marilyn Castonguay (la série C’est comme ça que je t’aime, Jusqu’au déclin) et plusieurs autres

Après avoir exploré l’urbanité dans ses deux longs métrages précédents (Ville-Marie et Malek), le cinéaste Guy Édoin revient dans son coin de pays, le village de Saint-Armand en Estrie, où il avait tourné son premier film (Marécages) et sa trilogie de courts métrages (Le pont, Les eaux mortes, La battue). Pascale Bussières campe une femme convaincue de vivre dans une ferme hantée, entourée de ses sœurs, de sa fille et de sa mère interprétée par Micheline Lanctôt.