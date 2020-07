8 nouveaux polars pour profiter de l’été

Un savoureux Dicker pour nos farnientes d’été, que demander de plus ? Dans celui-ci, l’auteur revient dans sa Suisse natale, à Verbier, et s’installe dans un hôtel où un meurtre non élucidé titille son imagination fertile. Assisté de sa curieuse voisine de palier, Joël — oui, l’auteur y est le narrateur ! — décortique l’affaire avec la minutie qu’on lui connaît. (Éditions de Fallois, 576 p.)