8 nouvelles séries à voir au printemps 2023

Où la voir ? Disney+ (abonnement requis)

En vedette : Mae Whitman (les séries Les Griffin et Vol à mères armées),Carlos Valdes (les séries Flash et Arrow), Adam Kaplan (Somewhere in Queens, la série The Big Leap) et plusieurs autres

Les compositeurs des populaires chansons du dessin animé La reine des neiges, Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez, se sont joints aux scénaristes Steven Levenson (Tick, Tick… Boom !) et Danielle Sanchez-Witzel (les séries My Name Is Earl et New Girl) pour créer et produire cette comédie musicale de huit épisodes. Nous sommes à la fin de l’année 1999, et nous assistons aux balbutiements d’une relation amoureuse entre une jeune femme et un jeune homme. Ce couple en apparence banal vivra des montagnes russes intérieures pour trouver un bonheur commun.