8 nouvelles séries pour bien commencer l’année 2023

Où le voir ? Crave (abonnement requis)

En vedette : Pedro Pascal (la série The Mandolarian, Un talent en or massif), Bella Ramsey (Catherine Called Birdy, la série Le trône de fer), Gabriel Luna (Terminator : Sombre destin, la série Marvel : Les agents du S.H.I.E.L.D.),Nick Offerman (les séries Pam & Tommy et Devs) et plusieurs autres

Les adaptations de jeux vidéos pour le grand et le petit écran n’ont jamais été vraiment satisfaisantes, mais beaucoup d’espoir repose sur la série The Last of Us pour tenter d’inverser cette tendance. Neil Druckmann, le créateur du jeu, et Craig Mazin, le responsable de la série acclamée Tchernobyl, joignent leurs forces à celles du populaire comédien Pedro Pascal pour raconter l’histoire d’un contrebandier chargé d’escorter une adolescente à travers les États-Unis postapocalyptiques.