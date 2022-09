8 séries à dévorer à l’automne 2022

Où le voir ? Paramount+ (abonnement requis)

En vedette : Sylvester Stallone (Creed : L’héritage de Rocky Balboa, Rocky),Dana Delany (les séries The Code et Hand of God), Garrett Hedlund (Billie Holiday, une affaire d’État, TRON : L’Héritage) et plusieurs autres

Le scénariste et réalisateur Taylor Sheridan semble infatigable, enchaînant rapidement les films (entre autres les deux Sicario, dont celui de Denis Villeneuve) et surtout les séries (Yellowstone, 1883 et Mayor of Kingstown). Pour sa nouvelle création, l’icône des films d’action Sylvester Stallone se transformera en patron de la mafia, libéré après une peine de 25 ans de prison.