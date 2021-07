8 séries d’ici et d’ailleurs pour satisfaire tous les goûts

En vedette : Kristen Schaal (Bill et Ted font face à la musique, voix pour la série BoJack Horseman), Tony Hale (voix pour Histoire de jouets 4, la série Arrested Development), MaameYaa Boafo (les séries Ramy et Bluff City Law), Ryan Hurst (les séries The Walking Dead et Sons of Anarchy) et plusieurs autres

Inspiré des populaires livres jeunesse de l’auteur Trenton Lee Stewart, Le mystérieux cercle Benedict suit quatre orphelins qui infiltrent une école pour contrer la désinformation qui y règne. Cette série familiale à la facture visuelle juste assez surannée s’intéresse à l’esprit critique des jeunes, sujet audacieux et drôlement pertinent au pays de l’Oncle Sam. Peut-être trop polis et pas assez décapants, les six épisodes plairont tout de même à tous les groupes d’âge, chacun y trouvant un personnage à la personnalité semblable à la sienne.