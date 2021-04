8 séries en ligne à voir avant l’été

Le Serpent (v.o.a. The Serpent)

Où le voir ? Netflix (abonnement requis)

En vedette : Tahar Rahim (Un prophète, Le Mauritanien) et Jenna Coleman (les séries Doctor Who et Victoria)

Au milieu des années 70, le tueur en série français Charles Sobhraj volait et assassinait de jeunes hippies en Asie du Sud-Est. Avec l’aide de sa complice Marie-Andrée Leclerc, il revendait des pierres précieuses en se cachant derrière de fausses identités. Cette série britannique de huit épisodes d’une cinquantaine de minutes, tournée majoritairement à Bangkok et dans ses environs, est portée par le charisme et le talent de l’acteur Tahar Rahim.