9 films à voir à l’automne 2022

Date de sortie : mercredi 9 novembre

En vedette : Denis Ménochet (The French Dispatch, Mourir peut attendre [à vérifier, je ne le trouve pas dans la distribution]), Kacey Rohl (les séries Arrow et Hannibal) et plusieurs autres

À la suite du succès de son film La déesse des mouches à feu, Anaïs Barbeau-Lavalette s’attaque à un monstre sacré de la littérature française. L’écrivain français Romain Gary a publié en 1970 le roman Chien blanc, inspiré de sa vie et de celle de sa femme, l’actrice et activiste Jean Seberg, pour dénoncer le racisme et certaines hypocrisies de notre société. Cette nouvelle adaptation cinématographique sera-t-elle aussi percutante que le Dressé pour tuer de Samuel Fuller, sorti en 1982 ?