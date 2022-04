À lire en avril : des nouveautés de Louise Penny, Monique Proulx et Dominique Fortier

Ce fort joli roman choral porte en son cœur une ode à la poésie et aux créateurs. Une jeune comédienne est fascinée par la poète Huguette Gaulin, qui s’est immolée dans les années 1970, à Montréal. Un cinéaste tente de trouver le filon pour son prochain film alors que son frère arpente les rues, sans domicile, semant au gré du vent une poésie brutale et vive. On sent une réelle bienveillance pour les « poqués » de ce monde de la part de l’auteur, qui navigue entre ses personnages avec une habile fluidité.

(Stanké, 184 p.)