Alanis Obomsawin : pionnière du cinéma autochtone au Canada

Les événements de Restigouche, d’Alanis Obomsawin (1984)

Où le voir ? ONF.ca (gratuit)

En juin 1981 dans la réserve de Restigouche, en Gaspésie, la Sûreté du Québec a orchestré d’imposantes et violentes descentes policières pour faire respecter des quotas de pêche. Alanis Obomsawin s’y est rendue, nous montrant le vrai visage de ces interventions et offrant pour la première fois une autre version des faits que celles présentées dans les journaux télévisés. Mais on a donné du fil à retordre à la réalisatrice au sein de l’ONF, où ses propos et son légendaire face-à-face avec le ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Lucien Lessard, n’ont pas été bien reçus. Heureusement, malgré un long délai, l’Office a changé son fusil d’épaule et permis à Alanis Obomsawin de terminer son percutant documentaire. Ce moyen métrage influencera beaucoup de cinéastes d’ici et d’ailleurs. Du cinéma direct à son summum, au plus près des faits.