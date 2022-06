Anaïs Barbeau-Lavalette : un profond désir de liberté

Ina Litovski, d’Anaïs Barbeau-Lavalette et André Turpin (2012, court métrage)

Où le voir ? YouTube (gratuit)

En vedette : Marine Johnson (Les oiseaux ivres, La déesse des mouches à feu) et Geneviève Alarie (Noémie dit oui, Vivre à 100 milles à l’heure)

Premier de deux courts métrages réalisés et scénarisés avec le talentueux directeur photo André Turpin (responsable des images d’Incendies, de Denis Villeneuve, et de Mommy, de Xavier Dolan), Ina Litovski raconte les préparatifs d’une jeune violoniste avant son récital, alors qu’elle tente de convaincre sa mère agoraphobe de venir la voir jouer. Avec de savants plans de caméra et une économie de dialogues, les cinéastes réussissent en seulement 12 minutes à nous plonger au cœur de cette relation mère-fille, où les rôles semblent inversés. Deux ans plus tard, le duo allait nous revenir avec le déstabilisant Prends-moi, qui nous montre à quoi ressemble une relation sexuelle encadrée entre deux handicapés dans un milieu hospitalier.