Anne Villeneuve : Un trait d’humanité

Comment avez-vous travaillé à quatre mains ?

Nous avons discuté tout au long du projet et Fadi m’a fourni des tonnes de photos pour m’inspirer. Pour les illustrations, je pratique une technique d’aquarelle, le lavis. À part la couverture, mes bandes dessinées sont en noir et blanc. Toutefois, comme cette technique me permet d’utiliser une étonnante quantité de valeurs de gris, certains lecteurs m’ont déjà dit avoir eu l’impression que mon livre était en couleurs, une confidence qui me ravit !