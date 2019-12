Ce que les Québécois ont recherché sur Google en 2019

Cette année encore, les histoires de sport retiennent toujours autant l’attention au Québec et au Canada. Le panier de Kawhi Leonard à la dernière seconde de jeu, qui a suscité le cri de joie d’une nation en liesse, et la victoire de Bianca Andreescu contre la légendaire Serena Williams à la Coupe Rogers et au US Open ont marqué l’année.

Sur la scène internationale, tous les yeux étaient rivés sur l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a donné lieu à une mobilisation à l’échelle mondiale pour en financer la reconstruction.

Bien sûr, les Québécois ont continué de se tourner vers Google pour se renseigner sur ce qui les touche de près, qu’il s’agisse des pannes d’Hydro, des tempêtes de neige et des fermetures d’écoles.

En 2019, les Canadiens ont appuyé tour à tour les mouvements #WeTheNorth et #SheTheNorth. Ils voulaient connaître le rang de Bianca Andreescu au classement, alors que celle-ci y faisait une ascension fulgurante après avoir battu Serena Williams à la Coupe Rogers et au US Open.

Parmi les femmes les plus populaires dans les recherches des Québécois en 2019 se trouve aussi la militante écologiste Greta Thunberg. À la veille de la nouvelle décennie, les recherches liées au climat commencent d’ailleurs se faire plus nombreuses. En 2019, les Canadiens se sont renseignés sur les changements climatiques quatre fois plus qu’en 2015. « Pourquoi l’Amazonie brûle-t-elle? » était une des questions les plus fréquemment posées. Poursuivez vos recherches, Canadiens !

L’année en recherches au Québec 2019

Raptors de Toronto Panne d’Hydro Écoles fermées Élections canadiennes Bianca Andreescu Notre-Dame de Paris US Open Cameron Boyce Greta Thunberg Luke Perry

Les Québécois les plus populaires en 2019

Nicole Martin Julie Masse Jean Pagé Pierre Nadeau Safia Nolin Ingrid Falaise Hubert Lenoir Dominique Michel Nathalie Simard Anick Lemay

Les Québécoises les plus recherchées ont une chose en commun : elles se sont toutes réinventées! De la chanteuse Nicole Martin, dont nous nous sommes attristés du décès cette année, à Safia Nolin qui nous a poussé à réfléchir sur la façon dont est perçu le corps de la femme, les femmes dominent la liste des personnalités recherchées de l’année au Québec!

Les émissions les plus populaires au Québec 2019

Game of Thrones Occupation Double South Africa Chernobyl Salut Bonjour Stranger Things When They See Us Tidying Up with Marie Kondo The Good Doctor Dirty John Le Monstre

Les musiciens les plus populaires au Québec en 2019

Nicole Martin Nippes Hussle Michael Bolton Julie Masse Billie Eilish Safia Nolin Hubert Lenoir 21 Savage Marie Laforest Nathalie Simard

Les recettes les plus populaires au Québec 2019

Lasagne Croustade aux pommes Pain doré Guacamole Houmous Margarita Pain aux bananes Pad Thai Smoothie Pain de viande

L’année en recherches Canada 2019