Ce que regarde L’actualité pendant les Fêtes

Né le jour de Noël dans l’étable voisine de celle de Jésus, Brian est pris toute sa vie pour un messie et se joint aux terroristes du Front populaire de Judée avant d’être condamné à la crucifixion. Blasphématoire, irrévérencieux et hilarant, La vie de Brian, un des chefs-d’œuvre des Monty Python, a été interdit dans plusieurs pays et suscite encore la controverse. À louer dans une bibliothèque publique, en version française ou anglaise, ou au pire à regarder sur Netflix. (Valérie Borde, chef du bureau science et santé)

Pas que je n’aie pas aimé la version de Greta Gerwig, loin de là, mais cette année, je veux initier ma fille de neuf ans à cette histoire, et je dois commencer par mon film original à moi, celui que j’écoutais en boucle quand j’étais petite, celui de Gillian Armstrong. La sororité, le féminisme, l’entraide, la famille, c’est juste du bon qui peut en ressortir. Et puis il faut qu’elle connaisse Winona Ryder, pas le choix ! Sur Amazon Prime, YouTube ou Google Play. (Rosalie Granger, directrice des audiences)

Le message d’amour et la critique de la société de consommation sont aussi pertinents aujourd’hui qu’à la première diffusion du dessin animé, en 1965. Et la musique n’a pas pris une ride ! (Karine Picard, chef du pupitre linguistique)

Nous sommes les champions

Des participants à la fameuse course dans la campagne anglaise qui consiste à dévaler une colline en essayant de ne pas se casser un membre jusqu’aux plus grands mangeurs de piments au monde, en passant par les champions de yo-yo et dresseurs de grenouilles, Nous sommes les champions est une série documentaire qui présente des concours uniques et insolites. Avec ses personnages aussi attachants qu’inspirants et un sens de la narration tout netflixien, elle pourrait être la série feel-good à regarder en famille pendant les Fêtes. (Mathieu Carbasse, rédacteur en chef adjoint)

