Ce qui se cache derrière À mon retour

Comment s’est déroulée la création de ce livre ? Quel message vouliez-vous faire passer ?

Un voyage en Suède

l’épreuve du feu

le fantôme d’un désespoir

un chien tragique et fidèle

un enfant disparu dans la rivière

la dérive des îles et des astres

une femme qui dialogue avec un arbre

quand il n’y a plus rien

des objets qui scintillent

dans un parterre abandonné

le silence d’un soulier dans les débris

d’une maison

J’ai commencé ce recueil, il y a quelques années déjà, au retour d’un voyage à la fois difficile et beau, mais d’une beauté d’où j’étais restée absente. Lentement, j’ai défait ma valise, j’ai regardé encore et encore le monde qui s’effrite, puis je me suis mise à écrire, sans espoir ni désespoir, sans nostalgie non plus, avec en tête un foisonnement d’images que je voulais garder en vie. Il s’agissait de cristalliser les émotions, la pensée, les souvenirs, les événements politiques et intimes, et de le faire comme d’une perspective un peu hallucinée, dans de courts poèmes qui tenteraient eux aussi de s’échapper. Mais ils demeurent et continuent leur métamorphose sur la table des éphémérides. Voici donc la vie, la mort, la déraison, les guerres, les jours, les années — et voici ce qui se déplie, avec la poésie, à mon retour.