Ce qui se cache derrière Bouées : Dérives identitaires, amours imaginaires et détours capillaires

Catherine Lepage est une artiste multidisciplinaire qui s’intéresse à l’humain et à ses zones d’ombre. Ses livres illustrés et films d’animation, qui s’adressent autant aux enfants qu’aux adultes, sont diffusés et reconnus dans le monde entier. Elle vit à Montréal, où elle a cofondé le studio de création Ping Pong Ping.

Comment s’est déroulée la création de ce livre ?

C’est un projet qui a pris forme dans mes carnets d’esquisses, il y a très longtemps. J’ai commencé à accumuler des petites histoires basées sur des souvenirs de jeunesse que je mettais en images, juste pour le plaisir. Ce qui m’intéressait, c’était la construction de l’identité à l’adolescence, particulièrement les zones grises : les moments de doute, les erreurs de jugement, le besoin d’appartenance, la vulnérabilité que j’essayais de cacher. J’ai longtemps hésité à en faire un livre, vu le côté très personnel et intime des scènes, et leur style très différent de mes autres livres. Mais le temps a fait que le projet a évolué et s’est imposé.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ?

Il faut être soi-même, ne pas toujours attendre l’approbation des autres, et ne pas chercher à plaire au point de nier sa propre identité.

///

Un extrait de Bouées : Dérives identitaires, amours imaginaires et détours capillaires