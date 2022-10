Ce qui se cache derrière Cancer ascendant Autruche

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ? Quel message vouliez-vous faire passer ?



Je souhaitais émouvoir et faire rire, mais sans succomber à la tentation d’un fin miracle. Dans la vie, ce n’est pas toutes les familles qui ont la chance d’être sauvées par un tout-est bien-qui-finit-bien. À ces ados, on leur dit quoi ? Comment les réconforte-t-on ? Je leur devais ce récit doux et lumineux, malgré le sujet difficile.

Sam est une jeune fille atypique et combative, capable de remuer ciel et terre pour sauver sa mère du cancer. Ses émotions sont si vertigineuses qu’elle les glisse sous le tapis pour se protéger. Elle se plonge dans l’action pour s’étourdir et lutter contre son sentiment d’impuissance.

Je crois que plusieurs jeunes se reconnaîtront en Sam. C’est le propre de l’adolescence d’être happé par des émotions plus grandes que soi. Au-delà de ces montagnes russes, il y a aussi la transformation de Sam qui fait la paix avec la réalité. Il y a ses remparts qui tombent, peu à peu. Il y a l’amour inconditionnel d’une famille unie dans la tempête.