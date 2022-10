Ce qui se cache derrière Chambre minimum

Si c’est sacré, ce n’est pas magique,

et si c’est magique, je défonce la clôture.

J’enregistre tout, absolument tout ce

que je vois tomber. J’ai vieilli, et en

l’espace d’une seconde j’ai vieilli.

Je ne sais pas dans quelle buanderie

on a détourné ma couleur de chemise.

L’outil que nous manipulions, nous

l’avions trouvé au dépotoir municipal.

Non, ce n’est pas vrai. C’est juste que

je ne me souviens pas. Et ce n’est pas

un défaut. Non, je ne suis pas ce poète

à foulard, j’ai un cache-cou en laine.

Cela dit, c’est vrai qu’il m’arrive de

porter des foulards. Des bérets,

pas de bérets, non.

*

d’où je me situe

je vois un lac

enfin : je l’imagine

j’imagine

cette pierre faisant des bonds sur l’eau

elle n’arrête jamais

j’ai compté 135 bonds

puis la pierre a percé la glace

un poisson en est sorti

un enfant a crié maman maman

et c’était peut-être moi