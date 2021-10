Ce qui se cache derrière Combattre le why-why

Rébecca Déraspe a terminé le programme d’écriture dramatique de l’École nationale de théâtre du Canada en mai 2010. Elle est l’autrice de plusieurs pièces jouées et traduites un peu partout dans le monde, dont Deux ans de votre vie, Plus que toi, Peau d’ours, Gamètes, Nino, Je suis William, Le merveilleux voyage de Réal de Montréal, Partout ailleurs, Nos petits doigts, Faire la leçon, Ceux qui se sont évaporés, Fanny, Faire crier les murs, Les filles du Saint-Laurent. Elle adapté plusieurs classiques, dont Roméo et Juliette et La nuit des rois de Shakespeare et Une maison de poupée d’Ibsen. Elle est aussi autrice en résidence au Théâtre La Licorne. Elle a remporté le prix Michel-Tremblay pour sa pièce Ceux qui se sont évaporés, le Prix de la critique – Meilleur spectacle jeune public 2018 et le prix Louise-Lahaye pour sa pièce Je suis William, le prix du meilleur texte dramatique Montréal 2017 pour sa pièce Gamètes ainsi que le prix BMO auteur dramatique 2010 pour sa pièce Deux ans de votre vie. Elle anime et écrit Lexique de la polémique, série diffusée à Savoir média.

Comment s’est déroulée la création du livre ?

Ce texte est le résultat d’un « pas game » donné à moi-même. C’est simple. Et en même temps, ce n’est vraiment pas simple. Mais les contradictions sont des choses qui me plaisent. Si toutes nos émotions étaient toujours d’accord, la vie aurait quelque chose de brun. Un jour, Philippe Lambert, du Théâtre La Licorne, m’a donné une carte blanche. Bim bam. « Tiens, prends la scène pis fais ce que tu veux pour une soirée. » J’ai décidé de sortir de la grosse garde-robe dans laquelle je tricotais des textes. D’aller sur scène. Seule. Et de faire des choses.

Le concept de ma carte blanche était bien simple : réutiliser les textes écrits dans le cadre du fabuleux concept de l’émission de radio Plus on est de fous, plus on lit !, le « combat des mots ». J’avais envie de faire un spectacle où l’humour et la profondeur allaient se côtoyer sans gêne. J’avais envie d’impudeur, de vrai, de tendre, de pas parfait. J’avais envie d’indécence authentique. Juste pour prouver à mon actrice refoulée que c’était aussi possible de ne pas tout contrôler.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ?

J’ai envie qu’on se donne le droit de dépasser de partout, de ne pas être parfait, d’accueillir les peurs, les apocalypses intimes, les tristesses qui goûtent l’automne. J’ai envie de solidarité, de résilience, d’humour (j’ai beaucoup envie d’humour). J’ai envie que chaque lecteur identifie son propre why-why. Le mien, en tout cas, est sénile, apeuré, vestige de toutes mes déceptions, mes peines, partenaire de la désillusion. Mon why-why est dépendant de : l’alcool, les écrans, l’affection. Il change de visage quotidiennement. Parfois, il me hurle que mon corps est un détour informe dans la trajectoire de l’air. D’autres fois, il me fait pleurer devant le mur, sous la couverture, sur le divan, sous la douche. Il me donne envie de dormir ou de ne plus jamais dormir. Il raconte n’importe quoi au sujet de la vie, de la mort, de pourquoi, de comment.

Un extrait de Combattre le why-why

Rébecca

Savoir chanter c’est comme

Pis là attention

Je vais faire une métaphore coup-de-poing

Savoir parler toutes les langues de la Terre

All the languages

Non mais c’est vrai

La communication se fait pas au même niveau

Quand y a des notes d’impliquées

Tsé

Mettons

Si je savais chanter

Je vous jure

Que je serais capable de vous faire pleurer

Avec une phrase banale

Une phrase plate pis concrète

Du genre

« La table de pique-nique est cassée »

Mais on peut malheureusement pas faire le test

Parce que si je pousse la note

Vous

Vous allez vous pousser d’ici

Pis on sera pas plus avancés

Même si on va avoir poussé beaucoup de choses

To push things a lot

Chanter pour moi

C’est comme quand toi

T’es pas propre

Pis que tu sens pas bon à quelque part d’intime

Pis que là y a un chien de marde

Qui s’approche de toi

Pis qui se met le nez en plein là où ça pue

Pis qui renifle exagérément

Pis qui te stoole à TOUT LE MONDE

Que t’as des odeurs dans la région de la sexualidad

Bref t’aimes pas ça que le monde le sache

T’as peur que ça brise la relation

If I sing the relation broke

En tant qu’autrice dramatique

Pour vous faire pleurer

Avec une phrase comme « La table de pique-nique est cassée »

Sans utiliser les variations symphoniques de ma voix

Faut que je mette un enfant sous la table

Que la table tombe sur l’enfant

Faut que je vous explique

Que ses parents

Ben y’ont pas d’argent pour y payer une paire de béquilles

À cause des problèmes de santé mentale de la mère

Liés à son enfance trouble

Peut-être abusée

Est-ce que la mère a été abusée ?

Qu’est-ce que l’abus ?

Pourrait-on parler de violences sexuelles ?

Qui est le personnage principal ?

L’enfant ?

La mère ?

The table ?

Bref

Si je suis ici ce soir devant vous

C’est pour vous avouer quelque chose de honteux

Shame shame révélachionne

Je suis jalouse des gens qui savent chanter

Jealousy Sing

Les gens qui savent chanter

Peuvent exprimer

La peine

La colère

L’injustice

L’amour

Peuvent exprimer le MMMBop

Le MMMBop

Oui oui

Pis ça

Le MMMBop

C’est puissant en tabarsbop

Ça m’a même aidée à traverser une des pires périodes de ma vie

À quatorze ans

J’étais anorexique

Pis c’est en écoutant « MMMBop »

En boucle

À l’hôpital

Que j’ai eu la force de m’en sortir

C’est pas rien

« MMMBop » pis hop !

Le bonheur !