Ce qui se cache derrière copine et Copine

Kim Nunès est journaliste, auteure, enseignante au primaire et mère de deux enfants. Avec eux, elle a chapeauté pendant plus de six ans Le blogue de Sean, un site dédié à la littérature jeunesse. Kim Nunès gère maintenant Une prof à la page, où elle partage ses coups de cœur littéraires pour enseigner aux élèves du primaire.

Marie-Chantal Perron est une comédienne appréciée du grand public. On a pu la voir au théâtre, à la télévision et au cinéma. En 2005, elle a lancé Dandine, sa collection de vêtements.

Tammy Verge fait des spectacles d’improvisation depuis plus de 25 ans. Depuis sept ans, on peut l’entendre tous les matins à l’émission Debout les comiques, sur les ondes du 96,9 CKOI.

Amélie Dubois a fait son chemin en animation et effets visuels pour le cinéma, la télévision et la publicité. Aujourd’hui, elle travaille comme illustratrice, principalement pour l’édition jeunesse.

Comment s’est déroulée la création de cette œuvre ?

Le hasard a réuni Kim, journaliste culturelle, et Marie-Chantal pour une entrevue. Durant la discussion, le thème de la belle-mère et de ses représentations négatives dans les contes a longuement été abordé. Naïvement, les deux femmes se sont données rendez-vous pour écrire un livre mettant en lumière celle qui n’a pas le titre de maman, mais qui ouvre pourtant grand son cœur aux enfants de son amoureux. Tammy s’est greffée au duo et pendant près d’un an, nous nous sommes rencontrées chaque semaine pour façonner la douce histoire de copine et Copine. Pour charmer notre éditrice, nous avons tenté d’illustrer nous-mêmes nos textes à l’aide de cases remplies de bonhommes allumettes. Aujourd’hui, la maladresse de nos coups de crayon nous fait bien rire. Heureusement, Amélie Dubois s’est jointe au processus de création. Elle a su donner une âme à copine et Copine. Leur histoire s’est déployée à travers ses touchantes illustrations. C’est dans cette collégialité toute féminine que copine et Copine a pris forme.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ?

Le récit de copine et Copine est avant tout l’histoire d’une grande amitié, d’un attachement profond et réel qui existe au-delà du lien imposé, de l’affiliation ou de la différence d’âge entre une belle-mère et sa belle-fille. C’est l’histoire d’une amitié où chacune transforme et nourrit la vie de l’autre au fil des ans.

Nous, les autrices, avions envie de brosser un portrait doux et émouvant où la présence d’une belle-mère peut être beaucoup plus enrichissante dans la vie d’une jeune fille en ne se limitant pas uniquement à jouer le rôle de la « blonde de papa » !!!

La devise de la grande Copine est l’essence même de cette touchante amitié : « L’amour ça ne se divise pas, copine, ça se multiplie ! »

Bonne douce lecture !

Un extrait de copine et Copine

copine et Copine, de Kim Nunès, Marie-Chantal Perron, Tammy Verge et Amélie Dubois, Les Éditions de l’Homme, division du Groupe Sogides