Ce qui se cache derrière Dans la lugubre forêt nos corps seront suspendus

Un extrait de Dans la lugubre forêt nos corps seront suspendus

Avant la Révolution, mon grand-père avait l’habitude de louer un camion le premier jour des grandes fêtes – Noël, Norouz, Ridvan, Mehregân, Aïd al-Adha, Hanoukka, Shab-e Yalda, toutes les fêtes, n’importe quelle fête – pour conduire sa femme, ma tante et ma mère au bazar où se trouvaient de grandes cages pleines de moineaux, d’étourneaux, de merles et de rossignols tremblotants devant toute cette foule, trop distraits par les nombreux passants pour chanter, effrayés par les enfants qui inséraient de la nourriture ou des petits bâtons dans leur prison, voletant désespérément d’une barre métallique à l’autre, poussant leur bec entre les barreaux pour goûter la liberté, leurs petits yeux affamés et anxieux attendant nerveusement que s’ouvre la porte et qu’une main poilue et rustre les empoigne au cou, un à un, parce que la vente était conclue, un nuage de plumes lustrées blanches, grises, noires et mauves tombant au fond de la cage.

Mon grand-père arpentait tout le bazar pour acheter non pas un ou deux oiseaux, mais des cages gazouillantes entières, et de ses bras solides mais prudents, il les disposait à l’arrière du camion et les attachait avec une corde aussi épaisse que la chevelure de ma mère. Puis il soulevait ses filles enjouées pour les faire monter à l’arrière, leur précisant qu’elles étaient maintenant responsables de protéger les oiseaux, et il retournait à l’avant du véhicule pour faire tourner le moteur. Il restait immobile derrière le volant, les fenêtres baissées, le vent ébouriffant ses cheveux gris, et il chantait pour combler le rôle de la radio brisée tandis que sa femme lui prenait la main, la serrait, lui disait qu’il était un homme bon.

Il conduisait pendant des heures, évitant les autres voitures, privilégiant la tranquillité des chemins de terre inconnus, ralentissant uniquement lorsque le reflet de la ville dans le rétroviseur avait enfin disparu et que de vastes clairières s’étendaient au pied des montagnes blanches, tels les majestueux jardins d’un pays inaccessible. Selon Tante Bahar, même les oiseaux tombaient silencieux à ce moment, intensément silencieux. Mon grand-père coupait le moteur devant les hautes herbes et les fleurs qui se mélangeaient comme le magnifique motif d’un tapis persan. Il se stationnait, et toute la famille descendait du camion pour le décharger.

Une à une, les portes métalliques des cages s’ouvraient en grinçant, rechignant contre leur destin, leur fonction fondamentale, mais les oiseaux demeuraient immobiles, habitués à la peur. Ne sachant pas quoi faire, ils restaient perchés, échangeaient des regards, attendaient qu’une main violente les réveille. Toutes les cages étaient ouvertes, mais aucun oiseau n’osait s’envoler, jusqu’à ce que mon grand-père en tire un doucement, desserrant l’étau de ses pattes récalcitrantes, et le lance haut dans les airs, vers le ciel. Et c’est à ce moment que les oiseaux, frappés par leurs souvenirs, s’envolaient dans une symphonie de battements d’ailes, heureux, reconnaissants, exaltés. Et les quatre membres de ma famille rassemblés leur faisaient des au revoir alors qu’ils montaient vers les cieux, ou fonçaient vers le vaste horizon. Leurs yeux n’étaient plus jaunes, mais verts comme le cyprès, rouges comme le pyracantha et bleus comme des ruisseaux et des saphirs, comme des baies et des rêves.

Et le ciel se mettait à scintiller comme un tapis persan, lui aussi.

J’ai pleuré la première fois que ma tante m’a raconté cette histoire. Et je l’ai suppliée de me la raconter encore.

Et encore.