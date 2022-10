Ce qui se cache derrière Dessiner dans les marges et autres activités de fantôme

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ?

Une chose qui était, et est encore, très importante pour moi et qui a guidé mon écriture tout au long du processus, c’est le fait que le genre du personnage principal et de son kick ne soit pas précisé. Comme ça, tout le monde peut se reconnaître, on évite le piège hétéronormatif et on inclut tout le monde: filles, personnes non binaires, garçons. L’écriture épicène traverse mon recueil, même si ce n’est jamais mis de l’avant frontalement, et je suis plutôt fière du résultat. Ce que je souhaitais, surtout, c’est de dire et de faire comprendre aux ados que tout le monde a droit de rêver à l’amour, peu importe sa forme, mais aussi que la période de l’adolescence et son sentiment de solitude ou d’étrangeté, même si on a parfois l’impression d’être la seule personne à vivre ça, et bien… on est beaucoup à le vivre, en fait.