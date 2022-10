Ce qui se cache derrière Disgrâce

Comment s’est déroulée la création de ce texte ?

Après avoir lu l’article sur les conditions de remise en liberté de Jian Ghomeshi, je ne sais plus combien de temps je suis restée avec l’idée de ce face-à-face entre une star déchue et sa mère, à la recherche de quelqu’un pour l’écrire.

Puis, je me suis finalement assise avec beaucoup de pudeur devant le clavier de mon ordinateur. Je suis entrée timidement dans cette maison. C’est une maison qui est devenue, au fil des vagues de dénonciations, de plus en plus hantée par tout ce qui se mobilise et nous trouble autour des violences sexuelles.