Ce qui se cache derrière D’une caresse patentée

Louise Marois naît à Montréal en 1960. Elle adore les hangars et les ruelles, les trottoirs, et déteste l’école. Elle barbouille, dessine et, plus tard, écrit de la poésie. Son premier recueil, La peau des yeux, reçoit le prix Jacqueline-Déry-Mochon. La cuisine mortuaire et D’une caresse patentée sont finalistes aux Prix littéraires du Gouverneur général dans la catégorie Poésie. Elle se consacre à l’écriture pour ne pas mourir et dessine pour survivre.

Comment s’est déroulée la création de ce livre ?

Depuis quelques années, l’écriture est jumelée au dessin et vice versa. Il s’agit davantage d’un travail de mémoire, de sensation, d’états difficiles à décrire, donc à écrire. Le dessin vient souvent au secours de l’écriture, alors l’écriture n’est plus seule. Le dessin dans le recueil est en écho au poème, jamais en appui. D’une caresse patentée est un poème sur mon père. Un père ouvrier, taciturne, gris. J’ai voulu extraire des images restées là, dans le cœur, dans les larmes, dans l’attente d’une réelle rencontre avec lui.

Mes dessins accompagnent le recueil. Ce sont pour la plupart des dessins au graphite, à partir de photomatons. Comme si on pouvait tout refaire, alors que tout reste intact. Les poèmes sont des scènes qui s’entremêlent autour d’un seul et même sujet. Les lieux de l’enfance durant les vacances d’été, la campagne, scène principale du recueil. Le constat qu’il était le même partout, que sa tristesse, il la traînait comme une ligne au fond d’une eau boueuse. Tenter de m’en approcher d’autant de manières différentes ne me servirait à rien. Je suis donc devenue observatrice.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ?

Les rencontres sont possibles, et souvent d’une manière que nous n’aurions pas imaginée. Elles existent, je crois, quand nous permettons à l’événement de survenir, quand nous lui laissons suffisamment d’espace pour faire cohabiter êtres et sentiments.

///

Un extrait du recueil D’une caresse patentée

auréole de thé noir

tu bois dans ta tasse

tu poses tes lois tes coudes

le souper déjà dans l’évier

maintenant n’a pas faim

je prends le temps débarrassé

pour te chercher

je te donne un nom

te fais une place,

mais le cœur n’y est pas

en cette maison

où pas une seule porte n’est creuse ni pleine

de ta présence

la forêt te travaille t’effeuille

les aiguilles de pin la gomme l’âge du cerf de l’empaumure

le rite du rut

les rivières et les lacs à la ligne blanche

la babiche d’un seul peuple

affolée que tu m’oublies

gémissante

sur le rond de tes épaules

ascension de petite taille