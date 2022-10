Ce qui se cache derrière Enfants du lichen

Membre de la nation Innu-Montagnaise, Maya Cousineau Mollen a été adoptée de façon traditionnelle par des parents québécois. Avec leurs encouragements, elle commence à écrire de la poésie dès l’âge de 14 ans. D’abord publiée dans des anthologies et des revues littéraires, elle lance son premier recueil de poésie, Bréviaire du matricule 082, en 2019 (Hannenorak). Elle a aussi signé une nouvelle du recueil Amun (Stanké, 2016) sous la direction de Michel Jean. Depuis plus de 20 ans, elle s’engage auprès des Premiers Peuples, d’une foule de manières et sur une multitude de sujets : jeunesse, itinérance, culture et architecture.

Comment s’est déroulée la création de ce livre ? L’écriture de mon recueil fut lente et suivait l’actualité dans le monde des Premières Nations. J’étais à l’écoute de mes émotions et ce qu’elles m’inspiraient. Je libérais aussi mes douleurs et cette colère. Mon iPhone était mon calepin de l’écrivain.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ? Quel message vouliez-vous faire passer ? Je souhaite que l’on retienne cette histoire partagée et que l’on garde cette curiosité que je suscite, que les Premières Nations suscitent. Je fais ma part comme ambassadrice, car je crois ce travail nécessaire afin que mes neveux et nièces évoluent dans un monde différent du mien.

///

Un extrait de Enfants du lichen LE SUICIDE DE SEDNA Sans doute es-tu parmi les étoiles

Gotha de la cosmogonie

Qui guide son peuple Tu as pris un chemin sans détour

Décision brutale et sans appel Gutturale, ta voix résonnait

Renforçant une langue millénaire

Nation de neige, cristaux éphémères Peuplade régnant sur les eaux froides

Chevauchant les ours polaires Prise dans les filets des noirceurs

Des vilenies envieuses Avais-tu toi aussi cette fragilité

Pouvant nous être mortelle À trop ouvrir son cœur

À ceux qui n’en ont plus À trop s’ouvrir

Le cœur en meurt Enclos de vains sursauts de révolte

Quand elle se dit rendue là Son souffle à rebours

Au-delà, elle est attendue Je sens la mouvance des aïeux

Leur impatience de toucher la flamme Sa petite main frêle cherche ma force

Celle que je fouette chaque matin Sous mon sourire, ma rage

Sous ma tendresse

Repose l’impuissance Sentir le souffle des ancêtres

Retrouver dans le vestige des traits

Son appartenance territoriale Revoir dans ce visage de Nukum

Ciselé comme une sculpture

Un futur d’incertitude Dans le sourire de Mushum

L’espoir indompté

D’un avenir de reconnaissance Quand je me regarde

Dans ce miroir colonial

À l’image de l’Indienne

Se substitue celle de la femme Qui écrit

Se tient debout

Et rêve en prose Dans les jours à venir, je serai lassitude

En quête d’un minime espoir Chaque petite perle apposée

Sur cette œuvre in memoriam En vos mémoires, mes sœurs perdues

Une vaine prière pour un retour impossible Il vous reste un territoire-linceul

Brodé de la soie du lichen […]