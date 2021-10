Ce qui se cache derrière Exosquelette

Chloé LaDuchesse est l’autrice d’Exosquelette (2021) et de Furies (2017), deux recueils de poésie parus aux éditions Mémoire d’encrier. Elle a signé des textes dans Estuaire, Le Sabord, Exit, Mœbius et Open Minds Quarterly, ainsi que dans des recueils collectifs de nouvelles ou de poésie. Elle a été la cinquième poète officielle de la ville de Sudbury, où elle réside toujours.

Comment s’est déroulée la création de ce livre ?

Comme il s’agit d’un recueil sur ma relation au monde, il a d’abord fallu que je sorte de chez moi. Les poèmes sont par conséquent habités par les lieux et les rencontres, ils posent la question de l’autorité de la parole. Qui raconte les histoires ? De quel point de vue, et à quel effet ? Je suis le témoin de la main qui écrit. J’essaie de comprendre comment apparaître.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ? Quel message vouliez-vous faire passer ?

Il n’y a pas de message dans Exosquelette. Ce qu’on y trouve, on le garde. J’ai confiance que les lectrices et lecteurs sauront se faire leur propre tête.

///

Des extraits d’Exosquelette

le souvenir des stridulations

se mêlant aux voix

histoires de fantômes

destins tragiques

amours secrètes

sans correspondance

tout ce qui reste

des après-midis nonchalantes

je voulais faire comme elles

plonger dans le silence mystérieux des femmes

connaître les réponses

à ce qui me faisait rougir

pour autant je ne me risquais pas

à apprendre les moues

et les apparats

j’aurais pu faillir et

fendre et

ne pas recevoir

de médaille dorée