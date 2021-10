Ce qui se cache derrière Johnny

Après avoir étudié en art dramatique à l’Université de Moncton, Emma Haché poursuit son apprentissage à l’École Omnibus de Montréal pendant près de sept ans, période pendant laquelle elle s’affirme comme auteure dramatique. De nombreux prix viennent souligner la force et la qualité de son œuvre, parmi lesquels la Prime à la création du Fonds Gratien-Gélinas (pour la pièce L’intimité), le Prix littéraire Antonine-Maillet-Acadie Vie (pour Trafiquée) et un Prix littéraire du Gouverneur général du Canada (pour L’intimité), dont elle sera également finaliste deux autres fois (pour Trafiquée et Exercice de l’oubli). Son parcours est jalonné de collaborations avec des compagnies belges, françaises et canadiennes ; son théâtre est publié chez Lansman Éditeur en Belgique. Emma Haché est aujourd’hui auteure d’une vingtaine de pièces. Elle est également poète, scénariste et metteure en scène. Elle vit et travaille à Petite-Rivière-de-l’Île, en Acadie, où elle dirige le Théâtre Vent debout.

Comment s’est déroulée la création de ce livre ?

J’ai su dès le départ qu’il fallait raconter cette histoire en commençant par la fin. Encore fallait-il tenir cette promesse et voir ce que les personnages avaient à me révéler.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ?

J’aimerais que les lecteurs et les lectrices se laissent emporter dans le vertige de cette histoire. Plusieurs parmi nous ont laissé de petites choses les dévorer.

Quel message vouliez-vous faire passer ?

Pas de messages, des questions plutôt. Est-il possible de se ressaisir ? De mettre un pied au sol, de freiner notre course ? J’aime penser que la plupart du temps, nous avons peur de notre propre force.

///

Un extrait de Johnny

(Le téléphone sonne.)

Réal

C’est sûrement ton frère.

Juliette

Je ne veux pas lui parler.

(Le téléphone sonne.)

Réal

Il faut répondre quand même !

(Le téléphone sonne.)

Juliette

On est peut-être sortis ?

(Le téléphone sonne.)

Réal

Pour aller où ?

Juliette

Faire des courses. Marcher au parc.

(Le téléphone sonne.)

Réal

On ne fait jamais ça !

(Le téléphone sonne.)

Juliette

Mais on pourrait. Qu’est-ce qu’il en sait, lui ?

Réal

On ne marche pas au parc. Jamais. On a mieux à faire.

(Le téléphone sonne.)

Juliette

On est allés au cinéma.

Réal

Mais pas du tout ! On est là. On ne bouge jamais d’ici.

Juliette

Je le sais bien.

(Le téléphone sonne.)