Ce qui se cache derrière La fin des poux ?

Comment s’est déroulée la création de ce livre ?

Tout a commencé après le grand confinement, lorsque le premier ministre a annoncé qu’il y aurait une rentrée scolaire, mais avec distanciation physique. Je me suis tout de suite réjoui à l’idée que mes enfants n’auraient pas de poux, cet automne-là (car nous avions vécu l’expérience l’année précédente). Une image m’est ensuite venue en tête ; des poux mécontents, manifestant leur mécontentement, dans une grève

(bien avant les vraies manifestations que nous avons connues).



Je trouvais l’idée tellement drôle que j’ai entamé rapidement la création d’une histoire, autour du concept. L’inspiration m’est venue rapidement et facilement. J’ai eu beaucoup de plaisir à écrire et illustrer l’histoire de cette colonie de poux. J’ai souvent ri à haute voix en donnant une voix aux poux et en imaginant les astuces qu’ils mettraient en place, pour réussir à migrer sur une nouvelle tête, malgré la distanciation.

Le sujet m’inspirait trop et je me suis emportée lors de l’étape d’écriture, le livre fait 72 pages, mon plus long album à ce jour. J’aime laisser l’histoire décider du nombre de pages, même si l’illustration prend ensuite plus de temps. C’est un livre dont je suis très fière et que j’adore animer, à voix haute, en ateliers scolaires.