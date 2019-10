Ce qui se cache derrière La part habitée du ciel

Michel Létourneau est né à Québec en 1959. Il habite à Rivière-du-Loup depuis une quinzaine d’années. Ses poèmes sont souvent habités par le souffle du fleuve et celui des montagnes. Il a publié jusqu’à maintenant neuf recueils de poésie. Il poursuit depuis plusieurs années sa quête d’une écriture qu’il voudrait la plus juste et la plus vraie possible. Les thèmes qu’il affectionne sont l’enfance, l’angoisse, la peur, mais également l’émergence d’une lumière, d’une volonté commune de résister aux forces de toutes sortes qui nous cantonnent dans le désespoir.

Comment s’est déroulée la création de l’œuvre ?

Pour mon recueil La part habitée du ciel, je n’avais pas de plan d’écriture préétabli. À vrai dire, je n’en ai que rarement! L’écriture de ce livre s’est déroulée pierre par pierre, une phrase me venait puis une autre et ainsi de suite.

Dans la première partie du recueil, c’est le nous qui parle. Le premier poème commence en effet ainsi :

Nous nous précipitons

dans les treillis du jour…

Je tente donc d’exprimer ce que nous vivons de commun en tant qu’humains aux prises avec nos angoisses, nos dénis, nos illusions, etc. Concernant, la deuxième partie, je dirais qu’elle m’est plus personnelle puisqu’elle relate mon enfance, mon quartier, mes espoirs d’alors, etc.

J’aime beaucoup ce recueil, car en plus de traiter de ma vision du monde, je m’y dévoile effectivement un peu plus que dans mes recueils précédents et cela m’a fait du bien!

Pour moi, écrire comporte toujours évidemment une part non négligeable de travail et… de doutes! Ce recueil n’y fait pas exception, mais je sens que je l’ai écrit avec une certaine sérénité et que les mots qu’il contient traduisent avec passablement de justesse ce que j’avais envie de partager.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de ce livre ?

J’espère que les gens vont se reconnaître dans mes textes, qu’ils se sentiront concernés par mes propos. Je voudrais surtout que mes poèmes les touchent, et cela, même si le sens peut parfois leur échapper en partie. Mon message, si j’en ai un, c’est que nous devons poursuivre notre quête tant personnelle qu’universelle. À cet effet, je crois que les mots nous aident à nous relier les uns aux autres et à mieux nous comprendre.

///

Un extrait de La part habitée du ciel

des bateaux

très haut perchés au large

la neige qui tombe si belle

la dorure de ceux qui s’aiment

dans un champ de ruines

mais plus près

il y a encore des enfants

qu’on retourne

entortillés dans les masures

nous ne sommes pas encore revenus

de la torpeur des landes

de nos petites morts

qui passent

transparentes sous les tonnelles

de nos déplacements

sur le bois laqué de la nuit

nous cherchons le dernier ange

à nous avoir regardé dans les yeux

nous ne nous souvenons plus

de qui nous sommes

empêtrés dans nos inventions

nous cherchons de nouveaux assemblages

du turquoise des auras

le perclus des dimanches

nous glissons

dans le sommeil d’un train en marche

rien ne nous ressemble plus

que des petits pas de porcelaine

l’ancrage du ciel

notre endurance

ces relents de guerre

nos consentements

tout cela

que nous épongeons sur le comptoir

***

La part habitée du ciel, par Michel Létourneau, Écrits des Forges