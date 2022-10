Ce qui se cache derrière La pluie des autres

Poète et traductrice littéraire, Daphné B. vit et travaille à Montréal. Son ouvrage Maquillée (Marchand de feuilles), un essai hybride qui allie sociologie, autofiction et poésie, a remporté le Prix des libraires 2021. Elle a également publié deux recueils de poésie salués par la critique, Bluetiful en 2015 (Les Éditions de l’Écrou) et Delete (L’Oie de Cravan) en 2017, en plus d’écrire dans de nombreuses revues. Elle a cofondé la plateforme féministe Filles Missiles et a collaboré à l’émission de radio Plus on est de fous, plus on lit, sur les ondes de Radio-Canada.

Comment s’est déroulée la création de ce livre ? Il m’a fallu replonger dans mes cahiers d’adolescence. Comme j’écris depuis l’âge de dix ans, j’ai heureusement beaucoup de traces écrites de cette période charnière, de tout ce que j’ai traversé à l’époque.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre livre ? Quel message vouliez-vous faire passer ? Le message principal de La pluie des autres est une invitation à formuler sa propre définition de l’amour et à reconsidérer ce qu’on a appris de l’amour durant l’enfance. Cette invitation vise les enfants victimes de sévices, qui ont très souvent intériorisé une version de l’amour où l’affection et l’attachement cohabitent avec la violence.

Un extrait de La pluie des autres je voudrais une amitié en crachat

en smiley

en crochet pour dire vu

mais jamais répondu

je la voudrais en graffiti pastel

dans le stationnement d’un walmart

je la voudrais encore

et je la voudrais tout court

mais je ne nous ai plus

alors je vais nous écrire un genre d’hélas je vais sortir nos secondes de ma poche

et perdre des heures

à les regarder * une musique de coquillage

et de pluie

coule dans mes veines

tu connais ça

le jus triste de l’amour croche ?

au souper, ma mère me dit

qu’elle voudrait me mettre dans une boîte

et me lancer en bas d’un pont

elle me crie d’arrêter de pleurer

elle me dit qu’elle est ma mère

qu’elle va toujours m’aimer alors j’apprends que les je t’aime et les injures

s’accordent

c’est un mensonge douillet

peut-être plus facile

que de penser

qu’on ne m’a jamais aimée

pour vrai