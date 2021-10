Ce qui se cache derrière La reconstruction du paradis

Comment s’est déroulée la création de ce livre ?

La reconstruction du paradis est en fait un carnet témoignant de ma survivance à l’incendie qui a détruit entièrement notre maison, il y a trois ans.

Il s’agissait pour moi de faire, jour après jour, la narration d’un deuil qui s’est métamorphosé en renaissance.

Au fil des semaines, il est apparu que la métamorphose allait beaucoup plus loin que le simple compte rendu d’un sinistre. Il s’agissait en réalité de la découverte de raisons de vivre jusque-là insoupçonnées.

Je me suis laissé dire que le petit bouquin autorisait ses lecteurs à ne pas considérer comme fatale et définitive une tragédie qui fracasse mais n’enlève pas la vie. Que, contrairement à ce qu’on peut imaginer, dans l’œil du cyclone apparaît une accalmie qui permet non pas de recommencer, mais de commencer à vivre pour vrai.

C’est ce que j’ai aperçu derrière les flammes qui ont calciné ma maison, mais aussi, surtout, chauffé mon désir d’exister à fond.

///

Un extrait du livre La reconstruction du paradis

Ce nulle part de la fin de mes nuits, c’est le no man’s land de l’exilé qui n’en croit pas ses yeux. Toujours il y aura l’ailleurs quitté, palpitant sous ses paupières. Il est forcé de vivre ici et là-bas, dans un même jour incertain, désormais sa seule et unique saison. Et si ma réelle identité était ce vagabondage entre l’incendie et la reconstruction du paradis?

De passage nous sommes tous, arrivés nous ne sommes jamais: nous transitons, emplis à égale mesure de confiance et d’effroi.