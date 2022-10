Ce qui se cache derrière La source et le roseau

Un extrait de La source et le roseau

Le choc de l’arrivée a été adouci par les démonstrations d’amour à son endroit. Sa réputation de quémandeur de sentiments le précédait : le personnel soignant, habitué à ce genre de circonstances solennelles, s’est spontanément attroupé autour de lui pour l’abreuver de caresses, d’éloges, de tendres réprimandes. Je retrouvais dans son regard l’étincelle des beaux jours. Mais ce vieux soleil était à présent voilé de larmes. Dans la petite pièce un peu froide, sagement adaptée à sa fonction, il a fallu le soulever et le déposer sur la table d’examen. L’étrange légèreté du corps m’a frappé comme un poing. Je me disais que l’amaigrissement des derniers mois ne suffisait pas à expliquer ce soudain allègement. Je lutte, depuis, avec une pensée qui ne me ressemble pas, mais dont je sens en moi les curieux effets de contrepoids. Ce soir encore, l’idée m’est venue que, pressentant la nécessité d’une sorte de rétrocession, Camus à ce moment s’était peut-être déjà délesté de son âme, et que ce poids en moins en représentait la juste part. Tout ensuite est allé très vite. Je me souviens des doigts palpant la patte à la recherche d’une veine, de l’aiguille promptement et le plus respectueusement possible enfoncée dans la chair, de la belle tête apeurée tenue entre mes mains, des paupières qui à la fin se baissent dans une espèce de douceur tragique, d’un front posé sur un front comme dans les adieux.