Ce qui se cache derrière Lac Adélard

Un extrait de Lac Adélard

C’est beau, en tout cas moi je trouve ça beau les choses qu’on voit ici. C’est beau, les arbres, les oiseaux, les insectes, le ruisseau qu’on entend tout le temps. Les cinq cabanes autour du lac, les framboises et les fleurs et les trains qui passent, les wagons-citernes noirs et les wagons de marchandise bruns, c’est tellement beau. Sur les wagons de marchandise, il y a des graffitis. Je n’ai pas le droit de m’approcher de la track quand c’est un train de passagers qui passe. Maman, Patrick, Denis et Marianne disent qu’on ne doit se faire voir de personne, le temps que les choses se tassent, que nos affaires s’arrangent, c’est très important de ne pas se faire voir, même pas des gens qui passent vite dans les trains de VIA Rail.

C’est beau, aussi, surtout, ce qu’il y dans le chalet de la grand-mère à Robot : les chapelets, les cendriers de la Floride, les disques, les statuettes en bois noirs de Tahiti, les vieux livres de religion avec le rebord des pages en or et les caisses de vieux journaux et le calendrier liturgique de l’année 1960 (ma fête tombe à la Saint-Lucien-de-Beauvais, et je trouve que c’est un beau nom). C’est beau, vraiment, la vaisselle dans le gros meuble en bois qui s’appelle justement un vaisselier. Les vases en cristal orange, les plats de service et les saucières avec des images de l’ancien temps dessus. Et la bonbonnière ! C’est comme un petit bain sur pied, mais avec trois pieds au lieu de quatre. Elle est blanche et il y a un canari sur une branche peint sur un côté. Il y a du métal doré autour du rebord. Elle est tellement belle que je voudrais la voler et la cacher pour que personne ne puisse plus la voir jamais. Comme l’abaque à l’école avec les anneaux en caoutchouc. J’étais trop petite pour me faire disputer beaucoup, mais je me suis quand même fait disputer un peu, et maman m’a fait jurer de ne plus jamais prendre ce qui ne m’appartenait pas.