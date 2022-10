Ce qui se cache derrière Le malenchantement de sainte Lucy

Un extrait du Malenchantement de sainte Lucy

Tout a-t-il vraiment commencé avec la sale affaire dans laquelle s’était empêtré mon cousin ?

Peut-être que des signes avant-coureurs, des indices ténus mais pro­bants m’avaient échappé. Cette femme élégante qui promenait des schnauzers jumeaux dans le parc Trinity Bellwoods et qui n’empêchait pas ses chiens de se lancer en travers de mon chemin — allait-elle même jusqu’à les encourager ? —, de sorte que je n’avais d’autre choix que de trébucher sur les laisses tendues ou de m’arrêter net. Ou cette fois dans le tramway de Queen Street, où cet homme d’âge indéterminé à côté de moi avait murmuré « J’ai besoin d’une sœur », son haleine parfumée à l’Ovaltine embrumant mon cou, son crâne rasé rayonnant comme une lune.

Se pouvait-il que cela remonte à la sixième année, époque où je portais le cilice et où j’avais vu (ou m’étais efforcée de voir) une fissure révélatrice dans le mur du dortoir du centre de retraite Mount St. Francis ? Elle ne formait pas une image aussi reconnaissable que le visage du Christ ou les larmes de la Vierge, mais on aurait pu y déceler une main dont l’index crochu faisait signe d’approcher. C’est au cours de cette même retraite catholique organisée par l’école que j’ai acquis la conviction que j’avais la trempe d’une comédienne — ou même d’une sainte —, vu ma capacité toute neuve à pleurer à volonté et à garder indéfiniment la pose lorsque nous reconstituions les tableaux bibliques du chemin de croix, alors que mes camarades tremblaient et s’effondraient de rires étouffés.

Ou bien cela a-t-il pris racine en moi en raison d’Oisín — folie dont je ressens encore les contrecoups lancinants —, jadis en Irlande ? Il me maudissait en forçant sa langue dans ma bouche comme s’il s’agissait d’un petit animal. Mais Oisín ne mérite pas qu’on s’y attarde pour le moment.

C’est le problème avec le recul : il vous menace de ses certitudes, réécrit tout ce que vous savez.

Lorsque j’ai terminé mon secondaire, mes parents m’ont aidée à acheter une AMC Spirit d’occasion couleur caramel ornée d’une bande marron – le véhicule le plus laid jamais sorti d’une chaîne de montage avec la Gremlin. Je n’en avais jamais vu avant d’en devenir soudain propriétaire, mais tout à coup, les rues et les stationnements de ma ville natale grouillaient de ces Spirit maussades. Plus d’une fois, j’ai sursauté en insérant ma clé dans la serrure d’une voiture qui n’était pas la mienne, comme si je m’étais entraperçue dans un autre espace-temps, dans une dimension parallèle.

Maintenant, le poids mort de tout ce recul menace de provoquer une hémorragie cérébrale. Pourtant, il reste quelque chose de bégayant et d’insaisissable, voire d’absurdement exaltant qui vacille juste en dehors de mon champ de vision. Comme un souvenir du futur.

Mais bon, mon pauvre cousin… C’était vraiment le début, ou la fin, de quelque chose.