Ce qui se cache derrière Le programme double de la femme tuée

Comment s’est passée la création de ce livre ?

Le programme double de la femme tuée a été écrit à la suite d’un séjour à Rome dans le cadre d’une résidence offerte par le CALQ. Durant six mois, j’ai profité de ce ressourcement pour m’imprégner de l’atmosphère de cette ville palimpseste. Durant mes déambulations quotidiennes, j’ai été confrontée à des images entre mon passé et celui des femmes qui ont fait la grande et la petite histoire de cette capitale. Subjuguée par les déesses, les muses, les muselées, les artistes, les sacrifiées côtoyées quotidiennement, j’ai voulu les rendre éternelles en rappelant les violences qu’elles avaient subies. Une fois revenue à Montréal, cloitrée dans mon appartement, j’ai déployé grâce à des images et des récits incomplets leur existence réelle et imaginaire. Finalement, j’ai écrit une forme de journal à rebours dans lequel est consignée l’histoire de ces femmes parfois oubliées ou figées dans le temps.