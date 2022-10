Ce qui se cache derrière Les bulles

Un extrait de Les bulles

C’était un samedi soir tard et Justine, ma gardienne, n’avait pas encore réussi à me coucher. Je résistais même si, en vrai, j’avais les yeux qui piquaient et la tête lourde. Vois-tu, je trouvais que j’avais passé l’âge d’être gardée. Je commençais à en avoir assez d’être traitée comme une enfant. Alors, pour protester, je restais éveillée.

— J’suis pas fatiguée !

— Sophie ! Il est plus de minuit, là !

Et ainsi de suite. Tu vois le genre.

De toutes mes forces, je résistais comme ça à Justine quand papa a poussé la porte d’entrée. Maman, je ne l’ai pas vue tout de suite, mais je l’ai entendue. Elle riait. Elle riait tellement fort que j’ai arrêté de me chicaner avec la gardienne.

Papa avait dû lui faire une grosse blague.

Mon père, vois-tu, c’est un comique. Des fois, maman dit que les grosses blagues de papa vont trop loin. Moi, petite, je ne comprenais pas comment une blague pouvait aller loin. Ou être grosse.

Aujourd’hui, je comprends.

Il faut savoir que dans ce temps-là je ne faisais jamais de blagues. Même pas des petites. Je ne savais pas comment. Je prenais tout au sérieux. Même les farces de papa. C’est pour ça que, quand maman est rentrée en riant si fort, je ne trouvais pas ça drôle du tout.

Même que ça m’inquiétait de la voir dans cet état.

Pourtant, elle était super belle, maman. Elle portait une jolie robe verte, luisante, avec des talons qui la grandissaient. Ses cheveux étaient remontés et retenus par une barrette scintillante. Son visage était maquillé comme celui des grandes filles maigres et riches que papa s’amuse à admirer dans les revues. Il en fait parfois tout un plat, juste pour agacer maman.

Mais ce soir-là, maman ne se tenait pas raide comme les filles des magazines. Elle ne souriait pas dans le vide non plus. Oh non ! maman riait ! Et pas rien qu’un peu. Elle riait à se tordre. Tellement que, quand elle a voulu accrocher sa veste à la patère de l’entrée, elle a manqué le crochet, et la veste est tombée par terre.

Papa refermait la porte, derrière, et quand il a vu ça, il a dit :

— La veste, elle est patère !

Maman a éclaté. Éclaté de rire, je veux dire. Sûrement à cause de la blague idiote de papa, que je ne comprenais même pas. Elle riait si fort qu’elle n’a pas eu la force de ramasser son vêtement, elle qui ne veut jamais que je laisse traîner mes affaires.

Avec son doigt, elle pointait la veste et elle répétait :

— Patère ! Patère !

Comme si elle voulait lui ordonner de sauter sur le crochet.

Et ça la faisait rire encore plus.