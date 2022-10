Ce qui se cache derrière Les ombres blanches

Comment s’est déroulée la création de ce livre ?

J’ai mis longtemps avant de me décider à écrire Les ombres blanches. Le livre a fini par s’imposer de lui-même ; simplement, j’étais incapable de quitter l’univers du livre précédent, Les villes de papier, où j’explorais la vie de la poète Emily Dickinson depuis l’enfance jusqu’à sa mort. Mon personnage principal disparu, que restait-il ? Plus de choses que je ne l’aurais cru : d’abord sa maison et la chambre dans laquelle elle avait passé les dernières années de sa vie presque cloîtrée, puis ses proches, ceux qui l’avaient connue et aimée — et enfin ses fabuleux poèmes, que presque personne n’avait encore lus, et qui auraient pu disparaître avec elle. C’est ainsi qu’a pris forme cette histoire de la venue au monde d’une œuvre après la mort de son auteure.