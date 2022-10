Ce qui se cache derrière Les remugles ou La danse nuptiale est une langue morte

Caroline Bélisle est une comédienne, autrice dramatique et féministe ben ben fâchée œuvrant principalement dans la région de Moncton, au Nouveau-Brunswick. Diplômée du programme d’Écriture dramatique de l’École nationale de théâtre du Canada en 2020, elle a également complété la formation en interprétation de l’Université de Moncton quelques années auparavant. Incisive et fataliste, elle se spécialise dans les comédies qui parlent de choses pas drôles et dans les drames faits avec rien. En plus d’être finaliste pour le Prix littéraire du Gouverneur général en théâtre, elle remportait récemment le prix Gratien-Gélinas pour sa pièce Les remugles ou La danse nuptiale est une langue morte et l’Éloize de l’Artiste de l’année en théâtre pour son texte Pépins — un parcours de petites détresses. Elle est publiée deux fois aux Éditions Perce-Neige, en plus d’avoir vu ses textes produits par le Théâtre l’Escaouette, le Théâtre Populaire d’Acadie et Satellite Théâtre.

Comment s’est déroulée la création de cette pièce ? Avec Les remugles, on m’a mise au défi. On m’a fait remarquer que malgré mon immense sensibilité, j’avais pourtant l’habitude d’écrire avec ma tête. En amorçant l’écriture de cette pièce, j’ai fait le gage de ne pas intellectualiser le processus, mais de partir de moi, de mes propres incertitudes, de mes propres contradictions. La peur du nombrilisme de ce genre de démarche s’est vite dissipée devant ces cinq personnages complexes, mais tellement doux, devant lesquels il est difficile d’être furieux. Je leur ai donné dans le ton, dans la maladresse, la douceur que j’aurais souhaité qu’ils se donnent entre eux. C’est ça, je crois, malgré leur évident décalage, qui en fait des êtres profondément humains.

Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de votre pièce ? Quel message vouliez-vous faire passer ?



Cette pièce est un exercice d’empathie pour son public. Ici personne n’a ni tort ni raison, mais chacun des personnages a peut-être une tendance à l’écoute sélective ou au manque d’empathie. Je leur ai donné beaucoup de raisons de se recroqueviller sur eux-mêmes, de restreindre leurs élans vers l’autre. Pourquoi se mettre en danger quand on a encore tant de plaies à lécher ? Ça, c’est une question qui habite beaucoup d’entre nous, consciemment, ou pas. Et c’est peut-être pour ça qu’on sent tous un peu le renfermer. C’est résolument un portrait d’époque, mais tissé doucement. Un fil à la fois. Sans excès (sinon quelques envolées à la hauteur de nos débordements intimes).

///

Des extraits de Les remugles ou La danse nuptiale est une langue morte EXTRAIT 1 ÉLODIE J’ai croisé Isidore

par exprès

Je l’ai suivie

Je sais plein de choses sur elle maintenant

Je l’ai entendue parler à un épicier

A parle italien la conne

A prend jamais les chemins les plus courts

A prend les petites rues

les rues avec les grands arbres

les rues où les vélos ont des petits paniers

pis où les fleurs se tournent pour la regarder Je l’ai vue rentrer dans son atelier

faire sans effort de sa cascade de cheveux

un chignon sauvagement parfait

Je l’ai vue laver ses mains

cueillir de la menthe

se poser nonchalamment sur un tabouret de bois

Je pourrais trouver l’échantillon de peinture qui concorderait

exactement

avec la blancheur de sa peau

Désert blanc

Moi aussi

si j’avais pu

je me serais laissée pour elle

Je la regarde pis

on dirait que je sais comment y faire l’amour

doucement

comme une vierge

On dirait que je saurais où trouver les plus beaux morceaux de sa chair en la disséquant

Je pourrais dessiner la commissure de ses lèvres de mémoire

le creux de sa hanche

comme une source

où faire couler un lagon de crème EXTRAIT 2 JULIE Tu viens de laver le prix du loyer ÉLODIE Hein? JULIE Mon linge sale Élo

C’est ça que je vends

Je vends mon linge sale sur Internet ÉLODIE Tu vends ton linge sale comme JULIE Je vends mes sous-vêtements sales sur Internet oui ÉLODIE C’est pour ça que tu t’achètes de la belle lingerie? JULIE Ben oui ÉLODIE Pis t’oses me dire que je fais rien d’important avec ma vie?

Tu vends tes bobettes à des étrangers

T’es pas une jeune entrepreneure

t’es genre une travailleuse du sexe du FedEx

une plotte épistolaire JULIE Eille regarde ben

c’est ces sous-vêtements-là qui payent pour l’appartement dans lequel je t’héberge ÉLODIE Tu peux être sûre que j’y toucherai pus JULIE Là faut que je recommence

J’avais trois paires prêtes à partir

Je charge extra pour la dentelle en plus

parce que ça m’irrite pis j’haïs ça ÉLODIE Ben y sont là

tu peux les remettre

Ça a pas l’air ben ben forçant JULIE Je les ai portées pendant soixante-douze heures

chacune

C’est plus qu’une semaine de travail ça ÉLODIE Ark JULIE Sérieux? ÉLODIE C’est pas super hygiénique ton affaire