Ce qui se cache derrière Les visages de la terre

Louis-Karl Picard-Sioui est originaire de Wendake. Historien, anthropologue, écrivain, performeur, poète et commissaire en arts visuels, il refuse les catégorisations et se définit avant tout comme un créateur. Il travaille depuis plus d’une vingtaine d’années dans le domaine de la diffusion de la culture et des arts autochtones.

Comment s’est déroulée la création de ce livre ?

L’écriture de ce recueil fut particulièrement longue et laborieuse à cause de la thématique abordée. Même aujourd’hui, je peine à lire publiquement certains passages sans être submergé par les émotions. L’art a toujours été pour moi un exutoire. Et ce livre fut une façon de faire le deuil de ma grand-mère, de qui j’étais très proche depuis la tendre enfance. Au départ, le projet était de faire une sorte d’hommage à cette femme wendat forte qui m’a tant appris, tant donné. De me réconcilier avec son trépas, de crier le manque. En cours de route, la création m’a amené à réfléchir à ce qu’on laisse aux nôtres suite à notre départ, à ce qu’on veut léguer à nos enfants, aux prochaines générations. À ce qui change et à ce qui survit aux affres du temps. Et comme j’ai passé la majeure partie de ma vie à œuvrer à la revitalisation de la culture wendat, tant au niveau de la langue ancestrale que de la spiritualité traditionnelle, ces éléments sont rapidement devenus centraux dans le livre. Je suis particulièrement fier d’y avoir composé une dizaine de poèmes en wendat standardisé, chose qui aurait été jugée impossible il y a une dizaine d’années. Avec ces poèmes, c’est devenu non seulement un livre sur le deuil, mais aussi sur la survivance. Un legs pour les miens, en quelque sorte. Sur ce que j’aimerais qui me survit. En ce qui touche le lectorat, je souhaite que les gens prennent davantage conscience des liens qui nous lient. Avec les ancêtres et les générations à naître. Avec l’ensemble des éléments de la création. « Nous, microbiote magnifié de Grande Tortue ».

Un extrait de Les visages de la terre

les murs ravivent mes crevasses

quand je me terre trop longtemps

sous les charpentes de ton absence

j’érige des poèmes transplante des pousses

mais le temps traîne son deuil derrière le cortège

et voilà moi

je cours la voltige m’essouffle la cadence

pourtant je m’occupe

je plante des bouts de chou des baies des géants

j’engrange les couches les cannes les saisons

je nettoie les racines les petites mains violacées

les humeurs de mes fils les branches de ta souche

je m’occupe Grand-Mère

pendant que tu guides les marées

et nous baignes de rosée

j’élève des bleuets pis je cultive des bébés

***

Les visages de la terre, par Louis-Karl Picard-Sioui, Éditions Hannenorak